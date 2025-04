Stangata Mourinho arriva la sentenza | quindici giornate di squalifica

arrivate le sanzioni da parte della commissione disciplinare della federazione turca: la reazione dello Special OneJosé Mourinho continua a essere uno dei personaggi in assoluto più discussi. Dopo la fine dell’avventura con la Roma, arrivata anche questa in maniera abbastanza controversa, lo Special One è ripartito dalla Turchia e un club prestigioso come il Fenerbahce. Ad ora i risultati, soprattutto quelli nelle coppe, non sono però andati come probabilmente i tifosi e la società speravano. La squadra di Istanbul infatti si è qualificata al playoff di Europa League con l’ultimo posto disponibile e negli ultimi secondi, rischiando parecchio una clamorosa esclusione dalle 24 qualificate. Poi è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale per mano dei non irresistibili Rangers di Glasgow. Calciomercato.it - Stangata Mourinho, arriva la sentenza: quindici giornate di squalifica Leggi su Calciomercato.it Sonote le sanzioni da parte della commissione disciplinare della federazione turca: la reazione dello Special OneJosécontinua a essere uno dei personaggi in assoluto più discussi. Dopo la fine dell’avventura con la Roma,ta anche questa in maniera abbastanza controversa, lo Special One è ripartito dalla Turchia e un club prestigioso come il Fenerbahce. Ad ora i risultati, soprattutto quelli nelle coppe, non sono però andati come probabilmente i tifosi e la società speravano. La squadra di Istanbul infatti si è qualificata al playoff di Europa League con l’ultimo posto disponibile e negli ultimi secondi, rischiando parecchio una clamorosa esclusione dalle 24 qualificate. Poi èta l’eliminazione agli ottavi di finale per mano dei non irresistibili Rangers di Glasgow.

