Femminicidio di Ilaria Sula, Gabbani in concerto a Terni le dedica una canzone. Il pubblico si commuove

, 5 aprile 2025 – Francesco, incon il suo “Dalla tua parte tour 2025”, ha reso omaggio a, la studentessa di origini umbre uccisa a Roma dall'ex fidanzato,ndole la sua Spazio Tempo e invitando tutto ilad accendere le luci dei telefonini per lei. "Le parole in alcuni casi, come questo – ha detto dal palco il cantautore di Carrara – sono superflue, non servono. Preferisco far parlare la nostra energia, di condivisione, anche della sofferenza e anche della speranza che possano cambiare certe cose per l'umanità intera”. "Dedichiamo tutta la nostra luce in maniera simbolica ad”, ha detto. Ilha risposto con grandi applausi, e tutte le luci dei telefonini accese, cantando poi in coro lacon l'artista. Il funerale Intanto è stata fissata la data del funerale di: si terrà lunedì 7 aprile alle 14.