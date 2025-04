Carbonara day | il formato della pasta fa la differenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Domani, 6 aprile, si celebra ilDay, un evento dedicato a uno dei piatti più iconicicucina italiana. Quest’anno, l’attenzione si concentra su una domanda intrigante: ilinfluisce davvero sul gusto? Secondo un’indagine condotta da Unione Italiana Food e AstraRicerche, la risposta è affermativa. Per il 93,4% degli italiani, ilè un elemento cruciale, e quasi la metà (47,2%) lo considera fondamentale per la riuscita del piatto.Risultati dell’indagineL’indagine ha rivelato che lalunga è la preferita dal 57,9% degli italiani, con gli spaghetti in cima alla classifica (59,9%). Seguono rigatoni e mezze maniche, mentre il 19,9% degli intervistati opta per le penne, dimostrando che anche i formati meno tradizionali hanno un pubblico fedele.