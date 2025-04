Lapresse.it - Roma, liberati cardellini sequestrati a due bracconieri

Leggi su Lapresse.it

Presso la sede del Centro Recupero Lipi in via Aldovrandi, sono stati rimessi in libertà ilo scorso 13 febbraio 2024 dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, con l’assistenza dei Carabinieri del Nucleo Forestale die del Cites. Quel pomeriggio di febbraio dello scorso anno, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile difermarono un’auto con a bordo due cittadinini – un 68enne e un 55enne, entrambi con precedenti – trovati in possesso di 4 gabbie contenenti 16 esemplari di“Cardelius Cardelius”, una rete per uccellagione, un cesto per la custodia di volatili, tre dispositivi elettronici di richiamo acustici per volatili, un coltello da caccia, una roncola e due cartucce calibro 12. I carabinieri decisero poi di estendere le verifiche anche nelle abitazioni dei due uomini, rinvenendo un’altra gabbia con altri due esemplari di, un voliere contenente 22 piccioni e tre gabbie retate.