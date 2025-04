Due accoltellati a Nembro uno ferito al cuore dalla lama | arrestato 30enne

Nembro (Bergamo), 5 aprile 2025 – Un 30enne cittadino marocchino senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bergamo perché ritenuto l'autore del tentato omicidio di un connazionale avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2024 a Nembro, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato rintracciato nel pomeriggio dello scorso 3 aprile in via Borgo Palazzo, nel capoluogo bergamasco. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo, su richiesta della locale procura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo, armato di coltello, aveva colpito un 26enne con un fendente al petto che, secondo i medici, aveva raggiunto il cuore.

