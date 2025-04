Vianello-Torrez Jr la grande boxe torna in chiaro | orario e dove vedere il match

grande appuntamento per la boxe italiana. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, Guido Vianello torna sul ring. Al Palms Casino Resort di Las Vegas, il peso massimo italiano affronterà l’americano Richard Torrez Jr, argento alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 prima di diventare professionista. Il match può rappresentare una svolta .L'articolo Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –appuntamento per laitaliana. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, Guidosul ring. Al Palms Casino Resort di Las Vegas, il peso massimo italiano affronterà l’americano RichardJr, argento alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 prima di diventare professionista. Ilpuò rappresentare una svolta .L'articoloJr, lainilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match. Vianello - Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match. Guido Vianello pronto a sfidare Richard Torrez Jr: un match cruciale per la boxe italiana. Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match. Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match. Guido Vianello vs Richard Torrez Jr il 5 Aprile. Ne parlano su altre fonti

Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match - Il peso massimo italiano torna sul ring e a Las Vegas affronterà Richard Torrez Jr. Ecco orario e dove vedere il match in tv e in chiaro ... (msn.com)

Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming - Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guido Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare ... (oasport.it)

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. Match fondamentale per l'italiano. (oasport.it)