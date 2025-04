Paul Schrader accusato di molestie sessuali da un’ex assistente

assistente personale dello sceneggiatore Paul Schrader gli ha fatto causa accusandolo di averla aggredita sessualmente e di essere venuto meno ad un accordo che prevedeva il pagamento di un risarcimento. Nello specifico, secondo la giovane donna, i fatti si sarebbero verificati nel 2024 a Cannes e nel settembre dello stesso anno sarebbe stata licenziata per non aver accettato le sue avances.Paul SchraderL’ex assistente di Schrader, una giovane donna di 26 anni che sui documenti legali viene identificata con un nome fittizio, Jane Doe, sostiene che l’autore di Taxi Driver l’avrebbe afferrata e baciata senza il suo consenso mentre si trovavano al Festival di Cannes, nel 2024, per la presentazione del suo ultimo film, Oh, Canada. La ragazza ha spiegato di aver protestato e di essere riuscita a fuggire dalla stanza dopo essersi divincolata. Cinemaserietv.it - Paul Schrader accusato di molestie sessuali da un’ex assistente Leggi su Cinemaserietv.it Una expersonale dello sceneggiatoregli ha fatto causa accusandolo di averla aggredita sessualmente e di essere venuto meno ad un accordo che prevedeva il pagamento di un risarcimento. Nello specifico, secondo la giovane donna, i fatti si sarebbero verificati nel 2024 a Cannes e nel settembre dello stesso anno sarebbe stata licenziata per non aver accettato le sue avances.L’exdi, una giovane donna di 26 anni che sui documenti legali viene identificata con un nome fittizio, Jane Doe, sostiene che l’autore di Taxi Driver l’avrebbe afferrata e baciata senza il suo consenso mentre si trovavano al Festival di Cannes, nel 2024, per la presentazione del suo ultimo film, Oh, Canada. La ragazza ha spiegato di aver protestato e di essere riuscita a fuggire dalla stanza dopo essersi divincolata.

