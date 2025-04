Pasqua 2025 stangata su biglietti aerei e treni | la mappa dei rincari

Pasqua 2025 all'insegna del caro biglietti nei trasporti. Le tariffe di aerei, treni e pullman si impennano in occasione delle festività e dei maggiori spostamenti degli italiani. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato un report sui prezzi dei biglietti per chi si sposterà da nord a sud Italia per trascorrere le feste in famiglia.

