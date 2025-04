Europei di Lotta a Bratislava è tutto pronto | gli Azzurri a caccia delle medaglie

Azzurri della Lotta. Dal 7 al 13 aprile si svolgeranno gli Europei e sulle materassine di Bratislava. Ci saranno oltre 400 atleti a sfidarsi per le medaglie in 30 categorie diverse (10 per ogni stile).Nell’edizione del 2024 l’Italia è salita sul podio con Danila Sotnikov, Enrica Rinaldi e Frank Chamizo, che hanno messo al collo 3 bronzi.I convocati dell’Italia e il programma – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itLa nazionale italiana si presenta con una squadra di 12 Lottatori, tra convocati e partecipazioni volontarie. Per la greco romana ci saranno Danila Sotnikov (130 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg); per la femminile gareggeranno invece Aurora Russo (59 kg), Aurora Campagna (62 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg); per lo stile libero, infine, Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg), Colin Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg) e Benjamin Honis (92 kg). Leggi su Ilfaroonline.it Si sta per aprire un’altra entusiasmante avventura continentale per glidella. Dal 7 al 13 aprile si svolgeranno glie sulle materassine di. Ci saranno oltre 400 atleti a sfidarsi per lein 30 categorie diverse (10 per ogni stile).Nell’edizione del 2024 l’Italia è salita sul podio con Danila Sotnikov, Enrica Rinaldi e Frank Chamizo, che hanno messo al collo 3 bronzi.I convocati dell’Italia e il programma – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itLa nazionale italiana si presenta con una squadra di 12tori, tra convocati e partecipazioni volontarie. Per la greco romana ci saranno Danila Sotnikov (130 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg); per la femminile gareggeranno invece Aurora Russo (59 kg), Aurora Campagna (62 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg); per lo stile libero, infine, Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg), Colin Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg) e Benjamin Honis (92 kg).

