Pronostico Lione-Lille | Fonseca mette la freccia

Lione-Lille è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Nessuno si aspettava, nello scorso fine settimana, che il Lione di Paulo Fonseca potesse prendere una vera e propria legnata contro lo Strasburgo. Una gara partita male e finita peggio per l'ex allenatore del Milan che adesso si ritrova fuori anche dalla zona Europa con un match di cartello da giocare nella serata di sabato.Pronostico Lione-Lille: Fonseca mette la freccia (Lapresse) – Ilveggente.itE, contro una squadra, che ha due punti di vantaggio in classifica e che uscirebbe con un sorriso anche in caso di pareggio. Il Lille, infatti, occupa al momento il quinto posto e non è nemmeno troppo distante dalla terza posizione – due punti – che permetterebbe ai rossoneri anche il prossimo anno di giocare in Champions League.

