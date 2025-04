Oasport.it - F1, nuova griglia di partenza per il GP del Giappone: cos’è cambiato, chi retrocede e chi sale

Ladidel GP del2025, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka, ha subito una modifica in seguito alla penalizzazione inflitta a Carlos Sainz per impeding commesso ai danni di Lewis Hamilton durante il Q2 delle qualifiche. Il pilota della Williams è stato sanzionato con tre posizioni di penalità da scontare sullo schieramento didella gara e dunque lo spagnolo non scatterà più dalla dodicesima piazzola, ma dal quindicesimo posto.Sono così saliti di una posizione Fernando Alonso (dodicesimo con la Aston Martin), Liam Lawson (tredicesimo con la Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (quattordicesimo con la Red Bull). Per il resto non ci sono stravolgimenti: Max Verstappen scatterà dalla pole position con la Red Bull davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, Charles Leclerc quarto al volante della Ferrari a precedere le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, Lewis Hamilton ottavo con la seconda vettura di Maranello.