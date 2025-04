Romadailynews.it - Cina: sospese importazioni di carne di pollame e sorgo da alcune aziende USA

L’Amministrazione generale delle dogane della(GAC) ha annunciato ieri di aver deciso di sospendere le esportazioni didida parte distatunitensi verso la, nonche’ di sospendere le qualifiche distatunitensi per esportare determinati prodotti in. A partire dal 4 aprile, lasospendera’ la qualifica della societa’ C&D (USA) Inc. per esportarein.Sospendera’ inoltre le qualifiche di altre trestatunitensi, nello specifico American Proteins, Inc., Mountaire Farms of Delaware, Inc. e Darling Ingredients Inc., per esportaredie farina di ossa verso la, ha riferito la GAC. La decisione e’ stata assunta dopo che le dogane cinesi hanno rilevato livelli eccessivi di zearalenone e muffa nelstatunitense importato, e salmonella nelladie nella farina di ossa statunitensi importate, ha affermato la GAC in un comunicato, aggiungendo che la sospensione mira a proteggere la salute dei consumatori cinesi e la sicurezza del settore zootecnico in