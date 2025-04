Palermo accoltella padre al culmine di una lite | arrestato 20enne

accoltellato il padre al culmine di una lite. Un 21enne, M.M, è stato arrestato dai carabinieri a Carini, nel Palermitano, con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe sferrato due fendenti al genitore, un 44enne, colpendolo alla schiena. L'aggressione è avvenuta la scorsa nell'abitazione della famiglia.

