Sinner | Sospensione? Ho scelto il male minore ero molto fragile

Sospensione di tre mesi? Alla fine abbiamo scelto il male minore, anche se è un po' ingiusto. Ci sarebbe potuta essere un'ingiustizia maggiore". Jannik Sinner ha parlato così, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, della squalifica per il caso Clostebol, che lo terrà lontano dai campi per tre mesi. Il numero uno .L'articolo Sinner: "Sospensione? Ho scelto il male minore, ero molto fragile" proviene da Webmagazine24.

