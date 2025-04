Vlahovic scartato | il nuovo problema della Juve

Vlahovic scartato, clamoroso nuovo caso che ora rischia di pesare tantissimo alla Juve: il nuovo problema dei bianconeri è proprio luiIl futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più in bilico. Il serbo era finito addirittura ai margini della rosa con Thiago Motta, dopo varie frecciatine che i due si erano mandati a distanza (specialmente quando l’attaccante era in nazionale). Con l’arrivo di Tudor è stato rilanciato e con ogni probabilità sarà lui il titolare da qui a fine campionato ma pure se dovesse tornare ai livelli realizzativi di Firenze, intravisti solo a sprazzi nei suoi anni a Torino, pare che non ci siano più margini per una sua permanenza.Lo strappo con la società è totale, soprattutto per la questione del rinnovo. Vlahovic chiede uno stipendio molto più alto, intorno ai 10 milioni di euro. Leggi su Sportface.it Dusan, clamorosocaso che ora rischia di pesare tantissimo alla: ildei bianconeri è proprio luiIl futuro di Dusanallaè sempre più in bilico. Il serbo era finito addirittura ai marginirosa con Thiago Motta, dopo varie frecciatine che i due si erano mandati a distanza (specialmente quando l’attaccante era in nazionale). Con l’arrivo di Tudor è stato rilanciato e con ogni probabilità sarà lui il titolare da qui a fine campionato ma pure se dovesse tornare ai livelli realizzativi di Firenze, intravisti solo a sprazzi nei suoi anni a Torino, pare che non ci siano più margini per una sua permanenza.Lo strappo con la società è totale, soprattutto per la questione del rinnovo.chiede uno stipendio molto più alto, intorno ai 10 milioni di euro.

