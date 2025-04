Allora io e Belen… Antonino Spinalbese annuncio in diretta tv sul loro rapporto

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha finalmente rotto il silenzio una volta per tutte, dopo le voci gossip sul suo conto che lo darebbero nuovamente molto vicino all’ex Belen Rodriguez. Il settimanale Gente li aveva beccati l’uno al fianco dell’altra e si erano sparse le voci che potessero essere diventati una coppia.A questo puntoha fatto definitiva chiarezza, approfittando della sua ospitata a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino lo ha invitato per parlare del nuovo programma The Couple di Ilary Blasi, che partirà lunedì 7 aprile e che avrà come concorrente proprio il parrucchiere. E inevitabilmente una delle domande è ricaduta sull’argentina.Leggi anche: “Il nome fa rumore”. Belen Rodriguez, il gossip sul nuovo compagno: “Un uomo importante”rompe il silenzio su Belen: cheha oraVisto che le indiscrezioni erano sempre più pressanti, Myrta ha voluto immediatamente chiedere adcosa stesse succedendo tra lui e Belen.