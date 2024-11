Ilfattoquotidiano.it - Al Bano non molla e punta a Sanremo: “Amadeus mi ha dato il bidone ma io volevo andare in gara anche lo scorso anno. Spero che la canzone piaccia a Carlo Conti”

Ha partecipato al Festival diinper ben quindici volte, è tornato all’Ariston in più occasioni da superospite.aveva organizzato la reunion festivaliera con Romina Power,aveva bissato e successivamente aveva formato il trio d’eccezione con il cantante di Cellino San Marco, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Alperò nonalla: “Io voglio. Eche lache presenterò. A, alla giuria e poi a tutti”, spiega all’agenzia LaPresse. Un ritorno che vuole a tutti i costi, confida nel nuovo direttore artistico a cui ha presentato due brani: “Uno parla d’amore, l’altro invece è sull’amore come strumento di pace in questa epoca di guerra”. Tra meno di un mesecomunicherà al Tg1 la lista dei ventiquattro big ine Carrisi si mostra fiducioso.