Lanazione.it - A Firenze un convegno sul tema del sonno

Leggi tutto su Lanazione.it

, 5 novembre 2024 – Un confronto asuldel, sulle conseguenze sia della privazione che dell'alterazione del ritmo sulla salute e sulla vita. Ilci sarà il 6 novembre, nella sala dei Marmi al Parterre, in piazza della Libertà. Il, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si chiama proprio 'Il: le conseguenze della sia privazione e dell’alterazione del ritmo circadiano sulla salute e sulla vita'. E' organizzato dall'associazione Insieme per l'ambiente con il patrocinio dell'Accademia italiana di medicina dele la collaborazione del Quartiere 2. L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tra i relatori ci sono Michelangelo Maestri Tassoni, del centro di medicina delche farà un intervento dal titolo 'Il lavoro a turni: come migliorare la propria salute e il proprio'.