Notizie.com - Vedova a cui muore il marito all’improvviso: quanto le spetta di pensione di reversibilità

Leggi tutto su Notizie.com

L’Inps eroga ladiai superstiti, tra cui il coniuge, di un titolare didefunto: come funziona e. Ladi, istituita con un regio decreto legge del 1939, consiste in un trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti di un titolare dideceduto per garantire continuità di sostentamento.a cuiilledidi(Notizie.com)Questo trattamento viene erogato dall’Inps in percentuale rispetto apercepiva la persona venuta a mancare e le percentuali sono stabilite dalla legge. Perriguarda i superstiti, questi possono essere, in base a determinate condizioni: il coniuge (anche nel caso di unioni civili), i figli, i nipoti, i genitori o i fratelli che rino i requisiti stabiliti dalla legge per ladi