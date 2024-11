Quotidiano.net - Valencia, adesso serve una risposta europea

Fino a non moltissimi anni fa a Ronda, nell’ufficio del comandante del Tercio de Extranjeros, la Legione straniera spagnola, c’erano solo due foto: di Francisco Franco, primo comandante del primo nucleo della Legione, e del Re. Perché in Spagna, nonostante le “leggerezze” di Juan Carlos, il Re era, e resta il Re. Al di sopra. Ma c’è troppo fango a, troppa morte, a volte orribile, troppa rabbia. Più forte del rispetto per Felipe e Letizia. Hanno avuto coraggio i monarchi ad andare tra quella gente disperata che li ha insultati, infangati. Una scena che può capitare ovunque, a chiunque rappresenti il proprio Paese. Perché il (mal)tempo sta dando spallate brutali in Europa, in Asia, dappertutto. Perché si allagano le strade a Dubai come a Bologna, in Toscana, in Romagna, nella Milano dei boschi verticali che fatica a contenere due rigagnoli come il Lambro e il Seveso.