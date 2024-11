Ilfattoquotidiano.it - Turni da 14 ore, minacce e zero riposi: così mi descrivono la vita degli operai alla Vot di Pistoia

Parlo con Nasir (nome di fantasia), al telefono. Comunichiamo in inglese, perché Faisal non conosce ancora l’italiano. Come tutti suoi colleghi, tutti provenienti dal Pakistan. Sono glidei tre stabilimenti della Vot International di Quarrata (provincia di), l’azienda a conduzione cinese che produce materassi e divani per Mondo Convenienza. Nello stabilimento principale, quello di via Giotto, sono circa 35, fra i 20 e i 25 nel secondo, fra i 40 e i 60 nel terzo, qui quasi tutti irregolari, senza contratto. Producono i divani lavorando in catena di montaggio. Da lunedì sono in sciopero e in presidio permanente. In 25 circa dormono ogni notte davanti allo stabilimento di via Giotto. In tanti, fra la cittadinanza, si sono mobilitati mostrando solidarietà: hanno portato coperte per affrontare le notti fredde, Liberaha preparato e consegnato dei pasti. Glinon sono soli e – per fortuna – c’è chi riesce a vedere gli invisibili.