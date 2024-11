Trump e Harris elezioni Usa si decidono in 7 Stati | sondaggi e scenario

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Kamalae Donaldhanno iniziato un frenetico ultimo assalto negliindecisi degli Usa, quando mancano meno di 48 ore di campagna elettorale per assicurarsi un vantaggio decisivo nell’elezione presidenziale del 5 novembre duramente combattuta e storicamente serrata. “Il destino della nostra nazione è nelle vostre mani. Martedì, dovete alzarvi in piedi”, ha dettonel suo primo comizio domenicale in Pennsylvania. Oltre 76 milioni di persone hanno votato in anticipo e la battaglia è ancora aperta, con piùin parità nei. Sono 7 gli ‘swing states’ che peseranno sul risultato finale: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Un ultimoo condotto dal New York Times ha evidenziato alcuni cambiamenti graduali neglichiave in bilico.