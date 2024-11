Anteprima24.it - Truffa e inseguimento in autostrada: 44enne di Cautano dal carcere ai domiciliari

Tempo di lettura: 2 minutiLasciano ile vanno aiAlfredo T., 44 anni, di, e Devid M., 22 anni, di Eboli, arrestati dopo un rocambolescosull’E45. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha disposto la misura cautelare meno restrittiva e dichiarato la propria incompetenza territoriale, rimandando il fascicolo a Perugia. La decisione dopo l’udienza di convalida in cui solo uno ilsannita ha risposto alle domande, mentre il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. I due sospettati sono assistiti dall’avvocato Giovanna Coppola. L’episodio che ha portato ai fermi risale a pochi giorni fa, quando i Carabinieri di Narni Scalo hanno intercettato l’auto dei due sospettati in un’area di servizio lungo il Raccordo Terni-Orte. Ne è nato unconclusosi nei pressi del casello di Orte, dove l’auto dei fuggitivi è finita fuori strada.