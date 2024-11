Quotidiano.net - Studentessa iraniana si spoglia a Teheran. “Aggredita perché non portava il velo”. Che fine ha fatto?

Roma, 4 novembre 2024 – Passeggiare nuda a. Un’eroina, una pazza. Quanto coraggio o quanta incoscienza bisogna avere perrsi davanti alla polizia, sapendo che in Iran basta un capello fuori posto per cacciarsi nei guai? E chehala giovane Ahoo Daryaei, arrestata subito il gesto estremo? Da sabato di lei non si hanno più notizie ma il video della sua impresa, girato nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Azad, ha giàil giro del mondo. La ragazza, madre di due figli, viene rimproverata dalle guardie di sicurezzanon indossa come si deve ilislamico. Per protesta lei si toglie i vestiti e resta in slip e reggiseno viola, con le braccia conserte e i lunghi capelli sciolti. Prima si mette a sedere su un muretto tra gli studenti allibiti che riprendono la scena con il cellulare. Poi si allontana a piedi, uno schiaffo al regime senza precedenti.