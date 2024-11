Sbircialanotizia.it - Startup: Servati ottiene 350mila euro di finanziamento per scarpe 3D riciclabili

Realizzata con materiali che vengono poi riutilizzati per iniziare un nuovo ciclo di produzione Una scarpa riciclabile al 100%, realizzata con materiali che vengono poi riutilizzati per iniziare un nuovo ciclo di produzione. È questa l’idea che ha fatto nascere la start up, in provincia di Lecce, precisamente nell’ecosistema del distretto industriale di Casarano. .