Ilgiorno.it - Sciopero treni Trenord domani martedì 5 novembre: quando e le fasce di garanzia

Milano – In arrivo un’altra giornata difficile per chi viaggia in treno. A seguito dell’accoltellamento del capotreno avvenuto oggi a Genova Rivarolo, i sindacati hanno annunciato unonazionale deiper. Sono sei le sigle che aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa: è coinvolto anche tutto il personale mobile. Nel pomeriggio attraverso l’app digli utenti sono stati avvisati della mobilitazione. Quali ripercussioni ci saranno per chi viaggia a Milano e in tutta la Lombardia? Ecco tutte le informazioni sugli orari e sulledi. Orari edi"Anche iurbani e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire variazioni e cancellazioni – fanno sapere da-. Ladidalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 non sono coinvolte nello”. Arriveranno alla destinazione finale icon partenza antecedente alle 9 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10.