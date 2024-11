Quotidiano.net - Open Banking, cresce la fiducia degli italiani nel sistema a dati aperti

Roma, 4 novembre 2024 – Sono sempre di più, e sono giovani e intraprendenti, abituati a usare Internet sin da piccoli, e con unanella Rete molto maggiore di quella che vi ripongono i genitori. Si tratta dei clienti che stanno trainando la diffusione in Italia dell’, ilbancario dai, in cui vengono condivise, con il consenso del cliente, tutte le informazioni finanziarie di un conto con società esterne, le cosiddette terze parti (Tpp), per sviluppare prodotti e servizi personalizzati. L’indagine realizzata da Crif Incremento significativo dei consumatori meno giovani che si avvicinano all’: nel primo semestre 2024 tra gli utenti crescono la Generazione X (+4,8%) e i Baby Boomers (+6,5%); tra i consumatori digitali che utilizzano l’si riducono i profili ad alto rischio, con un calo del 9%.