Lanazione.it - Oggi Tajani arriva in Umbria. Incontro con la governatrice Tesei

Perugia, 4 novembre 2024 – In vista delle elezioni regionali inil segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, parteciperà a unche si svolgerà a Terni presso l’Hotel Garden di Terni, alle 18, per presentare e approfondire, assieme agli amministratori del territorio, ai vertici regionali del partito e ai militanti, le proposte e i progetti "in linea con il buon governo che porta avanti in ogni parte del Paese e, quindi, strategici per il futuro della regione". FI sottolinea in una nota che l’, dal titolo "Le idee di Forza Italia per l’", rappresenta un’importante momento di confronto e di ascolto delle esigenze del territorio, con l’obiettivo di rilanciare la regione attraverso proposte concrete e mirate.