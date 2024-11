Quifinanza.it - Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta, dove vedere la Champions in streaming e in Tv

Leggi tutto su Quifinanza.it

Italiane a metà percorso verso la qualificazione agli ottavi della nuovaLeague, conimpegnate contro due avversarie difficili. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a una prova di carattere contro l’, per uscire da un periodo di affanno in campionato. A pochi giorni dalla netta vittoria in casa della capolista Napoli, l’incontenibile squadra di Gasperini vuole invece dimostrare di avere un organico così competitivo da riuscire a sorprendere anche in. La Dea si troverà davanti loche nell’ultima giornata ha inflitto la prima sconfitta europea alla Juventus. I numeri Prima del successo di misura contro la Juventus nello scorso turno di, i tedeschi avevano vinto soltanto uno degli 11 precedenti in Europa contro una squadra del nostro Paese. Loproverà a ripetersi in quella che sarà la prima sfida della sua storia contro l’