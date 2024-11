Bubinoblog - GIALAPPASHOW, SANTIN VS MELONI: “RAI3 DISTRUTTA, MI RACCONTANO COSE SPAVENTOSE”

Leggi tutto su Bubinoblog

Un siluro dalla Gialappa’s Band, forte del rinnovato successo delsu Tv8, all’indirizzo della Rai anzi di Telecome è stata ribattezzata. In una televisione dove l’informazione libera, le inchieste scomode e la satira politica latitano da tempo, Giorgio Gherarducci e Marconon le mandano a dire. Intervistati da Repubblica, Gherarducci spiega cosa ne pensa del politicamente corretto. Ce ne sbattiamo, ma come si fa ad andare avanti col bilancino? Diciamo tutto, senza essere offensivi. È normale che non si possa più usare la parola “grasso”? Non è un’offesa, invece “ciccione di merda” lo è. Si è perso il senso delle proporzioni. È giusto dire “non vedenti”? Al Museo del buio alla Fondazione dei Ciechi a Milano in Via Vivaio ho chiesto: scusate, si deve dire non vedenti? Mi hanno detto no.