Lopinionista.it - Gabrielli su violazione privacy: “Nella Pa si è progressivamente depauperata la componente tecnica”

Leggi tutto su Lopinionista.it

ROMA – “Ci sono criticità infrastrutturali, legate ai controlli e al capitale umano. Non ultimo il fatto chePubblica Amministrazione si èlae si è esternalizzato tutto”. Lo ha affermato l’ex direttore del Sisde e dell’Aise, ed ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “L’Italia, Paese di complotti e intercettazioni?” e dedicata al caso Equalize e alle vicende didella. “C’è da dire che anche l’ultima inchiesta è quella più fantasmagorica”, ha detto Franco, “Ci si dimentica che nelle inchieste nell’ambito delle intercettazioni c’è molta millanteria. Quello che preoccupa per il mio essere cittadino è che anche questa vicenda mette in fila una serie di criticità infrastrutturali, legate ai controlli e al capitale umano.