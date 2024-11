Bergamonews.it - Festa delle Forze Armate, Carnevali: “Bergamo città solidale per la pace e il dialogo”

. Lunedì 4 novembre anchecelebra il Giorno dell’Unità nazionale e. Le cerimonie sono iniziate in Rocca alle 9 con la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizionecorone di alloro e sono proseguite in piazza Matteotti con la deposizionecorone a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi alle 10 in piazza Vittorio Veneto, gli onori ai Labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, cerimonia di alzabandiera, onori ai Caduti e deposizionecorone d’alloro alla Torre dei caduti. IL PREFETTO ROTONDI LEGGE IL DISCORSO DI MATTARELLA Il Prefetto Luca Rotondi ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Una data che evoca avvenimenti lontani, guerre e combattimenti sanguinosi che portarono devastazioni e ferite nella società del tempo – sono le parole di Mattarella -.