Lanazione.it - Federalberghi in campo: "La sfida del G7 sul turismo è l’intelligenza artificiale"

Leggi tutto su Lanazione.it

Bernabò Bocca, presidente nazionale di, domanda secca: un giudizio su questo Ponte di Ognissanti? "Direi che è andato benissimo. Le premesse c’erano tutte, quando un giorno festivo si attacca attacca a un sabato e una domenica significa solo una cosa: weekend lungo. Comeabbiamo stimato che 10 milioni di italiani si sarebbero mossi. L’aspetto sicuramente positivo è che molti italiani hanno scelto l’Italia. Quando ciò accade, come stavolta, è solo motivo di grande soddisfazione, per gli evidenti riflessi sull’indotto delle strutture ricettivo-alberghiere. E gettando lo sguardo alle festività natalizie e al Capodanno, non vedo nubi all’orizzonte. Anche se fare previsioni oggi è complicato".