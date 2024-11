Chiccheinformatiche.com - Ecomondo 2024: cos’è e quando inizia l’evento

è uno degli eventi internazionali più importanti dedicati alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e all’innovazione tecnologica green. Questa fiera annuale, che si tiene a Rimini, è un punto di riferimento per aziende, istituzioni, professionisti e ricercatori impegnati nel settore della sostenibilità.rappresenta un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere della green economy e le soluzioni più innovative per un futuro sostenibile.si tienesi svolgerà a Rimini dall’5 all’8 novembre, presso il quartiere fieristico di Rimini Fiera. Ogni anno, questa fiera attira un pubblico di migliaia di partecipanti da tutto il mondo, tra espositori, visitatori e delegazioni istituzionali, tutti uniti dall’obiettivo comune di accelerare la transizione ecologica e promuovere un modello economico più sostenibile.