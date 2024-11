Biccy.it - Clayton Norcross fa una confessione, i gieffini scioccati: “Fuori di testa”

Leggi tutto su Biccy.it

Per due mesiè rimasto un passo indietro rispetto a tutte le dinamiche del Grande Fratello, ma da ieri sera le cose sono cambiate. Luca Calvani ha fatto una rivelazione choc gold proprio sull’attore americano: “Iago mi ha spiegato che lui gli ha detto che non sapeva se farsi avanti con MariaVittoria o aspettare che fosse lei ad avvicinarsi“. Javier Martinez è stato più preciso: “Io c’ero. Sono entrato in sauna ed eravamo, io, lui e Iago. Lui inizia a parlare del fatto che le ragazze in teoria secondo lui hanno bisogno di sicurezze e si fanno desiderare. Intendeva anche voi gieffine. Poi dopo ha parlato solo con Iago di voi qui dentro e in particolare di MariaVittoria“.e l’interesse per le gieffine della casa del Grande Fratello.