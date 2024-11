Scuolalink.it - Bonus bollette 2025: agevolazioni per luce, gas e acqua a favore dei dipendenti

Ilporta con sé una conferma importante per i lavoratori italiani: il Governo ha prorogato il “”, una misura volta a sostenere icon il rimborso delle spese per, gas edirettamente in busta paga. Questa agevolazione rientra nel quadro dei fringe benefit, ovvero benefici aggiuntivi che non impattano fiscalmente sul reddito del lavoratore. A differenza delsociale destinato alle famiglie in difficoltà economica, il “” mira a fornire un sostegno concreto aisenza gravare sui costi strutturali delle aziende. Cos’è ile come funziona Ilrappresenta un incentivo prezioso per i, poiché consente ai datori di lavoro di rimborsare le spese per le utenze domestiche direttamente in busta paga.