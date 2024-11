Liberoquotidiano.it - Avs: Fratoianni, 'cresce per profilo politico chiaro e rigoroso accompagnato da coerenza'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Penso che la nostra crescita come Avs in questi due anni sia legata a due fattori: per prima cosa abbiamo assunto uncoraggioso,e coerente sul piano, abbiamo chiamato col loro nome le cose che stavano accadendo intorno a noi e abbiamo provato a indicare soluzioni ambiziose. Questo vale per la questione fiscale con la patrimoniale, per le questioni del lavoro e dei suoi diritti, per la difesa della scuola e della sanità pubblica, sulle vicende delle guerre e dello spreco con le spese militari.