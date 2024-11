Panorama.it - Auto, a ottobre -9% le immatricolazioni in Italia. È il terzo mese di calo consecutivo

Nuovo risultato negativo per lesul mercatono. Neldi, le vendite sono calate di oltre il 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nonostante ci sia stata una giornata lavorativa in più, fermandosi a quota 126.500 unità. Secondo i dati comunicati da Unrae, nei primi dieci mesi del 2024 sono state immatricolate un totale di 1.328.663 vetture, con una crescita rispetto al 2023 inferiore all’1%. Il segmento dellefull electric (Bev) ha visto una battuta d’arresto, con una quota di mercato scesa al 4% a, rispetto al 5,2% di settembre. Leibride plug-in (PHEV) si mantengono stabili al 3,4%, portando la quota complessiva dei modelli “ricaricabili” al 7,4%. Gli incentivi, ormai quasi esauriti, hanno mostrato una capacità limitata di stimolare ulteriormente il mercato. Un bilancio complessivo rivela che, nonostante l’investimento di un miliardo di euro per sostenere la domanda, il risultato sarà quello di mantenere lein linea con i livelli del 2023.