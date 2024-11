Lapresse.it - ATP Finals di Torino: tifosi e fan in coda 12 ore per aspettare Jannik Sinner

Leggi tutto su Lapresse.it

Le ATPdinon sono ancora iniziate, ma l’entusiasmo è già alle stelle. Centinaia di appassionati si sono riuniti fuori dall’hotel Principi di Piemonte per accogliere, l’astro nascente del tennis italiano, dimostrando una dedizione senza eguali. Alcuni fan sono arrivati fin dalle prime ore del mattino, attendendo più di 12 ore per poter vedere il giovane campione altoatesino. Il clima aè quindi già carico di aspettative, e isperano di vedereportare a casa un risultato importante. (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)