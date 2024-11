Bergamonews.it - Associazioni sportive, da Regione Lombardia quasi mezzo milione di euro per la Bergamasca

Provincia di Bergamo. “500milaper lebergamasche per complessivamente 81beneficiari rappresenta un grande risultato per il territorio orobico”. È il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiavi in relazione alla pubblicazione della graduatoria del bando ‘Sostegno dell’attività ordinaria delle/Societàdilettantistiche (ASD/SSD) e dei Comitati/Delegazioni di FSN/DSA/EPS – Anno 2023’ sul Bollettino Ufficiale di, con un finanziamento complessivo da 4 milioni di. “Di recente la nostra provincia è stata dichiarata la ‘più sportiva d’Italia’ e uno dei meriti è proprio delle numerose ASD e SSD (2500 in tutta la provincia) del territorio checontinua a sostenere – continua Schiavi -. È fondamentale riconoscere il valore dellee Società– continua Schiavi -, nonché dei Comitati e Delegazioni, che sono il cuore pulsante del nostro sport”.