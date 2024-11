.com - Udinese-Juventus 0-2, autogol di Okoye e rete di Savona

(Adnkronos) – Lavince 2-0 sul campo dell'nell'anticipo che apre l'undicesima giornata della Serie A. La formazione allenata da Thiago Motta si impone con l'autodel portiere friulanoal 19? e con il gol dial 37?. Il successo consente ai torinesi di salire a 21 punti e agganciare provvisoriamente l'Inter al secondo posto. L'rimane a quota 16.