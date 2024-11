Ilveggente.it - Tottenham-Aston Villa, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita della decima giornata die si gioca domenica alle 15:00: diretta tv,. Qualche settimana fa il tecnico del, Ange Postecoglou, ha parlato della voglia di vincere almeno un trofeo in questa stagione, circostanza che in casa Spurs non capita ormai da più di 15 anni. Non è stata sorprendente, dunque, la vittoria ottenuta in settimana dai suoi uomini nella sfida diCup contro il Manchester City, piegato 2-1 all’Hotspurs Stadium. I londinesi avevano decisamente più fame della squadra di Pep Guardiola, che non a caso ha mandato in campo una formazione infarcita di riserve.