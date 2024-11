Rai Cei | Non dividere ciò che unisce

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

12.00 "L'ethos nazionale non sarebbe lo stesso, il nostro Paese e noi tutti non saremmo gli stessi senza questi 70 anni di televisione. Un'intera generazione non sarebbe uscita dall'analfabetismo senza la tv e l'Italia sarebbe stata meno unita senza questo immaginario comune che crea quel tanto che ci. Guai a dividerlo o indebolirlo".Così il card.Zuppi, presidente Cei, nella Messa per la Rai, per 70 anni tv e 100radio. Il Servizio Pubblico, proprio perché pubblico, libero da motivi commerciali, deve aiutare "il senso del bene comune"