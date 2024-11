Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-ATALANTA 0-3: Lookman e Hien super, flop Lukaku

, voti edi, match del Maradona valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A L’espugna il Maradona vincendo 3-0: è la seconda sconfitta delin stagione.protagonista assoluto con una doppietta, poi chiude Retegui allo scadere quando il risultato era già in ghiaccio. L’vince contro il(LaPresse)Meret 5 Di Lorenzo 5 Rrahmani 5,5 Buongiorno 5,5 Olivera 6 (Spinazzola 6) Gilmour 5,5 (Ngonge 5,5) Anguissa 5,5 McTominay 6 Politano 5,5 (Raspadori 6) Kvaratskhelia 5,5 (Neres 6)5 (Simeone 6) All. Antonio Conte 5,5 TOP – McTominay 6 – Nel primo tempo becca il palo ed è l’unico che tra le linee crea difficoltà. Nel secondo tempo, però, cala come tutto il resto della squadra.5 –lo porta a giocare sempre fuori dall’area, spalle alla porta.