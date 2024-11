Ilnapolista.it - Napoli sotto 0-2 al Maradona, doppietta Lookman ma sul secondo c’è lo zampino di Meret – VIDEO

Ilsoffre alcontro l’Atalanta. La squadra di Gasperini al 45? conduce per 2-0,di. Sul primo l’incolpevolenon può nulla. Batti e ribatti in area del, la palla arriva al nigeriano della Dea che da due passi buca il portiere del. Sul 2-0 però,certamente ha responsabilità. Il tiro non era angolato. L’azione.sbilanciato, l’Atalanta recupera palla al limite della propria area e smista a destra per De Ketelaere. Il belga conduce, sono solo lui econtro quattro uomini del. L’ex Milan serve il compagno che finge di andare al centro e invece rimane un po’ più largo.punta Di Lorenzo, arriva al limite dell’area a fa partire il destro a giro abbastanza lontano dal palo manon è reattivo e riesce solo a smanacciare il pallone che finisce in rete.