Modena I gialli a Picco e Bisoli adesso rischia

di Alessandro Troncone LA SPEZIA E ora qualche riflessione è arrivato il momento di farla. Uscire dalla situazione nella quale ilsi è cacciato, proponendo questo tipo di contesto tecnico, tattico e carattieriale, diventa impresa vera e propria. Soprattutto se non si è abituati a viverle, certe situazioni. Pur avendo alle spalle la paura provata nel girone di ritorno del campionato passato e parliamo di nemmeno un anno fa esatto. Pierpaolonon sa più cosa provare per rimediare a 12 partite da non ricordare, pur comprendendo anche due successi. Basti pensare che a La Spezia il tecnico parte col 3-5-2 nel primo tempo, lo abbandona ad inizio ripresa per passare al 4-3-1-2 per poi lanciarsi all’assalto dei bianconeri di casa con un 4-2-3-1: tre moduli in novanta minuti, sinonimo del fatto che, forse, le idee non sono mai state chiarissime.