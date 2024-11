L’ottobre da incubo del settore auto europeo | licenziamenti fabbriche chiuse vendite in calo Ma perché l’automotive è così in crisi?

Leggi tutto su Open.online

che chiudono, operai messi in cassa integrazione. Cosa sta succedendo all’motive? Ildei trasporti, che nell’Unione europea impiega direttamente e indirettamente quattordici milioni di persone, è attraversato da unacome non se ne vedevano da decenni. E tutto questo sta avvenendo proprio mentre ilè chiamato a compiere un passaggio epocale, quello dal motore endotermico ai veicoli a batteria. «Abbiamo bisogno di un’azione urgente per invertire la tendenza al ribasso, ripristinare la competitività dell’industria Ue e ridurre le vulnerabilità strategiche», tuonava a settembre l’Acea, l’associazione che raduna i principali costruttori europei dimobili. Nell’ultimo mese, la situazione non è affatto migliorata. Anzi, semmai è accaduto esattamente il contrario.