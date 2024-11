Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk, WTA Finals 2024 in DIRETTA: inizia il girone di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match difemminile tra. La coppia azzurra fa il suo esordio nel torneo delle 8 migliori coppie della stagione, affrontando una coppia tutta a stelle e strisce, settima forza del seeding. C’è un precedente, giocato però sulla terra battuta del Foro Italico in semifinale, finì con un nettissimo 6-1, 6-2 in favore di. Ricordiamo che la toscana è costretta alimpegno in Arabia, visto che nella giornata di ieri ha esordito in singolare contro Elena Rybakina. Ricordiamo che si qualificheranno alla fase finale delle WTAdi Riad le prime due coppie di ogni, nel caso di specie quello che vede presenti anche Dabrowski/Routliffe e Chan/Kudermetova.