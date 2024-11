Ilfogliettone.it - Landini si aumenta lo stipendio, ma guida uno sciopero contro il governo

Maurizio, attuale segretario generale della CGIL, si trova al centro di un acceso dibattito non solo per il suo ruolo di leader sindacale, ma anche per il significativo aumento del suo. Tra il 2023 e il 2024,ha visto un incremento di quasi 300 euro al mese, precisamente di 257 euro. Questo aumento ha suscitato polemiche e indignazione, soprattutto in un contesto in cui molti lavoratori italiani faticano ad arrivare a fine mese.L'incremento stipendiale diSecondo quanto riportato dal Giornale, a settembre 2023, il salario lordo diammontava a 7.359 euro, corrispondenti a 3.863 euro netti. Un anno dopo, la cifra è salita a 7.616 euro lordi e 4.021 euro netti.