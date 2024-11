Ilfogliettone.it - La nascita della vita sulla Terra: l’impatto dell’asteroide che ha dato origine alla vita

Oltre tre miliardi di anni fa, lafu scossa da un cataclisma: un enorme asteroide, circa 200 volte più grande di quello che avrebbe portato all'estinzione dei dinosauri, colpì il nostro pianeta. Questo impatto, noto come "S2", cambiò radicalmente la composizionesuperficie terrestre e dell'atmosfera, gettando le basi per la. La scoperta, guidata dricercatrice Nadja Drabon e recentemente pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), evidenzia come tale evento apocalittico abbia paradossalmente favorito l’evoluzione.Un impatto devastante e trasformativoL'asteroide causò uno tsunami gigantesco e ricoprì il cielo con un fitto strato di polveri per anni, alterando l'equilibrio del pianeta e portando enormi cambiamenti geologici e chimici.